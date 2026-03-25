أمطار وبرد يغسلان رمال الإمارات.. والجزر الجبلية تسجل الحصيلة الأعلى

سجل المركز الوطني للأرصاد (NCM) هطول أمطار غزيرة في أجزاء من الإمارات، حيث تلقت المناطق البحرية والجبلية أعلى الكميات مع استمرار الطقس غير المستقر.
أعلى خمس كميات أمطار مسجلة يوم الثلاثاء 24 مارس 2026:
جزيرة داس: 47.9 ملم
جزيرة دياينة: 39.7 ملم
جبل مبرح: 33.3 ملم
جبل ينس: 31.6 ملم
كورنيش أبوظبي: 28.3 ملم
شهد السكان في جميع أنحاء الإمارات تقلبات جوية سريعة يوم الأربعاء، بدأت برياح قوية تلتها زخات مطرية قصيرة لكنها شديدة. ففي أبوظبي، تغير الطقس فجأة في وقت متأخر من الصباح؛ ففي حوالي الساعة 11 صباحاً، اشتدت الرياح قبل أن تتحول الأمطار الخفيفة إلى هطول غزير ولفترات قصيرة.
وفقاً لخبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد، الدكتور أحمد حبيب، تم تسجيل تساقط لحبات البرد في أجزاء من البلاد، لا سيما في المناطق الداخلية والصحراوية حيث يكون التسخين النهاري في أوجّه. وشمل ذلك مناطق تمتد بين أبوظبي والعين ودبي والفجيرة، بالإضافة إلى المناطق الغربية مثل مدينة زايد.
وأوضح الدكتور حبيب قائلاً: "عندما تكون درجات الحرارة السطحية مرتفعة، فإنها تخلق تيارات هوائية صاعدة قوية تساعد السحب على النمو رأسياً، حيث تندفع قطرات الماء إلى طبقات عليا وأكثر برودة في الغلاف الجوي فتتجمد ثم تسقط كبرد". لذا، يزداد احتمال تساقط البرد خلال النهار عندما يصل تسخين سطح الأرض إلى ذروته. وقد تم تأكيد تساقط البرد بالفعل في أجزاء من رأس الخيمة، بما في ذلك منطقتي "شعم" و"وادي القور".
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، مع ترقب موجة ثانية من الزخات المطرية اعتباراً من يوم الخميس وحتى صباح الجمعة.