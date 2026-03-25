أمطار وبَرَد".. موجة رعدية أخيرة ترسم ملامح شتاء مارس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد موجة أخيرة وشديدة من الطقس غير المستقر في جميع أنحاء الإمارات، مع أمطار غزيرة ورعد وبرق واحتمال تساقط البرد، متوقعة من ليلة الخميس وحتى الجمعة قبل أن تبدأ الظروف في التحسن.
شهدت البلاد بالفعل موجات متتالية من الأمطار منذ عطلة نهاية الأسبوع، اجتاحت من المناطق الغربية والجزر إلى المدن الساحلية والمناطق الداخلية.
أفاد سكان أبوظبي عن تغيرات سريعة في الأحوال الجوية يوم الأربعاء، حيث تغير الطقس في غضون دقائق.
في حوالي الساعة 11 صباحًا، بدأت الرياح القوية تتسارع، تبعتها بعد فترة وجيزة أمطار خفيفة سرعان ما اشتدت لتتحول إلى أمطار غزيرة في فترات قصيرة.
تعكس فترات العواصف سريعة الحركة هذه، والتي سُجل اثنتان منها في فترة قصيرة، نشاط السحب الركامية الذي أبرزه المركز الوطني للأرصاد، حيث تتكون الأنظمة الجوية وتشتد بسرعة قبل أن تتلاشى.
وفقًا للمركز الوطني للأرصاد، سيشهد يوم الأربعاء استمرار نشاط السحب، مع تكون السحب الركامية فوق المناطق الغربية في وقت مبكر من اليوم قبل أن تنتقل عبر الظفرة وأبوظبي ونحو المناطق الشمالية والشرقية لاحقًا.
من المتوقع أن تجلب هذه السحب فترات من الأمطار الغزيرة، خاصة في الأجزاء الغربية والوسطى.
من المتوقع أن تخف حدة الظروف الجوية قليلاً يوم الخميس، مع ضعف نسبي لتأثير نظام الضغط المنخفض. ومع ذلك، قد تستمر الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على فترات، خاصة فوق الجزر والمناطق الشمالية.
من المتوقع أن يكون النشاط الجوي الأكثر أهمية بين ليلة الخميس والجمعة، عندما تتحرك الموجة الأخيرة من النظام عبر الإمارات.
من المتوقع أن تبدأ الأمطار فوق المناطق الغربية ليلة الخميس قبل أن تنتشر إلى الظفرة وأبوظبي بحلول وقت متأخر من الليل وبداية الجمعة، ثم تمتد عبر الإمارات الشمالية والعين والمناطق الشرقية خلال النهار.
حذر المركز الوطني للأرصاد من أن هذه المرحلة قد تجلب:
أمطار غزيرة
رعد وبرق
احتمال تساقط البرد في مناطق محدودة
ستتحول الرياح من جنوبية شرقية وشمالية شرقية إلى شمالية غربية، لتصبح معتدلة إلى قوية أحيانًا، خاصة مع نشاط السحب.
قد يؤدي الغبار والأتربة المثارة إلى تقليل الرؤية الأفقية، بينما من المتوقع أن تظل حالة البحر مضطربة في كل من الخليج العربي وبحر عمان.
بحلول يوم السبت، من المتوقع أن تستقر الأوضاع، مع انخفاض الغطاء السحابي وانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى القوية.