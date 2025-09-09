الإمارات

أمطار وبرد في بعض مناطق الدولة تخفف من حرارة الصيف

لقطة شاشة: مركز X/Storm

كان سكان الإمارات يتوقعون يوم الثلاثاء دافئًا ورطبًا، لكنهم بدلاً من ذلك تعرضوا لتحول غير متوقع في الطقس، حيث اجتاحت الأمطار والبرد أجزاء من البلاد.

لقد قدم التغيير في الطقس استراحة مرحب بها من حرارة أواخر الصيف.

وفي مقطع فيديو نشره مركز العواصف، تساقطت حبات البرد على الطريق الرملي على طول طريق سويحان - العجبان.

شاهد الفيديو أدناه:

وفي مقطع فيديو آخر، تسببت الأمطار المتفرقة في مدينة العين في انخفاض الرؤية على الطرق، حيث هطلت قطرات المطر بقوة كافية لتغرق الزجاج الأمامي للسيارات.

وجاءت الأمطار غير المتوقعة رغم توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، الذي توقع يوما غائما جزئيا مع ظروف رطبة.

ومع ذلك، أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضًا إلى احتمال تشكل سحب الحمل الحراري في المناطق الشرقية بحلول فترة ما بعد الظهر - وهي أنماط الطقس التي غالبًا ما ترتبط بهطول الأمطار.

