الإمارات

أمطار وبرد في بعض مناطق الدولة تخفف من حرارة الصيف

وجاءت الأمطار غير المتوقعة على الرغم من توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، الذي توقع يومًا غائمًا جزئيًا مع ظروف رطبة.