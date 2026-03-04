أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
ومن المقرر أن تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في أبوظبي ودبي، و33 درجة مئوية في الشارقة. ومع توقع هطول الأمطار، ستشهد الإمارات درجات حرارة صغرى تبلغ 22 و23 و22 درجة مئوية على التوالي.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً فوق البحر وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، مما قد يقلل من مدى الرؤية الأفقية. وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
كما أصدرت السلطات تنبيهاً باللون الأصفر في بعض أجزاء دولة الإمارات بسبب الضباب، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية حتى الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 4 مارس.
ستكون حالة البحر في الخليج العربي مضطربة. سيحدث المد العالي الأول الساعة 1:42 ظهراً والثاني الساعة 2:50 ظهراً. وسيحدث الجزر الأول الساعة 8:15 مساءً والثاني الساعة 8:10 مساءً.
وفي بحر عمان، ستكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة. سيحدث المد العالي الأول الساعة 10:26 صباحاً والثاني الساعة 10:48 مساءً، والجزر الأول الساعة 4:30 مساءً والثاني الساعة 5:06 صباحاً.
أصدر المركز تنبيهاً أصفر بسبب اضطراب البحر، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام من الساعة 5 مساء الأربعاء وحتى الساعة 5 مساء السبت.
بشكل عام، ستنخفض درجات الحرارة في الدولة إلى أدنى مستوياتها عند 13 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وترتفع إلى 35 درجة مئوية في تلك المناطق. وفي الوقت نفسه، ستشهد المدن الرئيسية دبي وأبوظبي والشارقة درجات حرارة عظمى تبلغ 34 و34 و33 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى صغرى تبلغ 23 و22 و22 درجة مئوية.