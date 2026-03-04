أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالإمارات

بشكل عام، ستنخفض درجات الحرارة في الدولة إلى أدنى مستوياتها عند 13 درجة مئوية في المناطق الداخلية، وترتفع إلى 35 درجة مئوية في تلك المناطق. وفي الوقت نفسه، ستشهد المدن الرئيسية دبي وأبوظبي والشارقة درجات حرارة عظمى تبلغ 34 و34 و33 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى صغرى تبلغ 23 و22 و22 درجة مئوية.