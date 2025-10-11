أمطار وانخفاض متوقع في درجات الحرارة بالإمارات اليوم

سيكون الطقس اليوم السبت صحواً إلى غائم جزئياً، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وقد صدر تنبيه أحمر من الضباب وانخفاض في الرؤية الأفقية مع ساعات الفجر الأولى، ويستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا في بعض مناطق البلاد. كما صدر تنبيه أصفر سابقًا من الضباب، ويستمر حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا.
هناك فرصة لهطول الأمطار مع توقع تشكل السحب الحملية شرقا وجنوبا.
الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 45 كم/س، مثيرة للغبار والرمال.
قد تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 42 درجة مئوية. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 36 درجة مئوية في أبوظبي و37 درجة مئوية في دبي.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم السبت أيضًا، حيث قد تصل إلى ٢٧ درجة مئوية في أبوظبي، و٢٨ درجة مئوية في دبي، و٢٢ درجة مئوية في رزين.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج وقد يصبح مضطربا خاصة مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.