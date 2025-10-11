أمطار وانخفاض متوقع في درجات الحرارة بالإمارات اليوم

سيكون الطقس اليوم السبت صحواً إلى غائم جزئياً، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. وقد صدر تنبيه أحمر من الضباب وانخفاض في الرؤية الأفقية مع ساعات الفجر الأولى، ويستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا في بعض مناطق البلاد. كما صدر تنبيه أصفر سابقًا من الضباب، ويستمر حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا.