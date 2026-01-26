أمطار وأغانٍ وطنية وألوان العلم الثلاثة: الجالية الهندية في الإمارات تحتفل باليوم الجمهوري الـ77

بالنسبة لأشيل دي سوزا البالغة من العمر 20 عامًا، كان هذا أول أداء لها في يوم الجمهورية في القنصلية. “لقد كان شعورًا رائعًا، والجميع يهتف. من خلال رقصنا، كنا نمثل ولايات مختلفة،” قالت. وأضاف مؤدٍ شاب آخر، ساهيل، الذي يرقص منذ 15 عامًا ويدرّس الآن في الإمارات: “يشعر الناس بالعاطفة أثناء الأداء، والاستماع إلى الأغاني الوطنية ومشاهدة العروض بينما نعيش بعيدًا عن وطننا. كانت الأجواء مختلفة اليوم.”