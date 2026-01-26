أمطار وأغانٍ وطنية وألوان العلم الثلاثة: الجالية الهندية في الإمارات تحتفل باليوم الجمهوري الـ77

على الرغم من الأمطار الصباحية المستمرة وكونه أول يوم عمل في الأسبوع، تجمع المئات من المغتربين الهنود مبكرًا في القنصلية الهندية بدبي يوم الاثنين للاحتفال باليوم الجمهوري الـ77 للهند — وصل العديد منهم مع عائلاتهم وأطفالهم وأعلام في أيديهم.
في الساعة 7:15 صباحًا، رفع القنصل العام للهند في دبي ساتيش كومار سيفان العلم ثلاثي الألوان، بينما وقف أفراد الجالية بهدوء، بعضهم يصور اللحظة، وآخرون يكتفون بالمشاهدة بأيدٍ متشابكة، ويستمتعون باللحظة.
أقيمت احتفالات مماثلة في السفارة الهندية في أبوظبي، تلتها برامج ثقافية تكريمًا للمناضلين من أجل الحرية — مع تحيات خاصة للدكتور بي آر أمبيدكار، مهندس الدستور.
وفي حديثه بهذه المناسبة، سلط سيفان الضوء على مدى تطور العلاقات بين الهند والإمارات. وقال: “في 2025-26، وصلت العلاقة إلى عدة إنجازات جديدة تعكس الطموح والرؤية المشتركة. لقد تجاوز التبادل التجاري الثنائي بين الهند والإمارات بالفعل 100 مليار دولار أمريكي، وهو إنجاز رائع.”
وأضاف أن البلدين اتفقا على مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2032. “هذه المكاسب ليست إحصائيات مجردة — إنها تمثل وظائف تم إنشاؤها، ومنتجات تم تداولها، وأسواق تم توسيعها، وسبل عيش تم تحويلها.”
وأشار أيضًا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلاً إن الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة والدفاع والفضاء والبنية التحتية الرقمية تظهر أن الدولتين “تشاركان في بناء مستقبل يتشكل بالابتكار والمرونة والازدهار المتبادل.”
ولكن بالنسبة للكثيرين في الحشد، كان اليوم أكثر من مجرد دبلوماسية — كان شخصيًا للغاية.
قال هارسفارثا ساتيشكومار، البالغ من العمر ستة عشر عامًا، من فريق Just Dance، إن الأداء في القنصلية يجلب دائمًا شعورًا بالفخر. “إنه شعور رائع لأنك تشعر أنك تفعل ذلك من أجل الأمة وكل من يدعمك يشعر بالرضا حقًا،” قال. “تشجيع الجميع في الحشد يجعلك تشعر بمزيد من الحماس.”
بالنسبة لأشيل دي سوزا البالغة من العمر 20 عامًا، كان هذا أول أداء لها في يوم الجمهورية في القنصلية. “لقد كان شعورًا رائعًا، والجميع يهتف. من خلال رقصنا، كنا نمثل ولايات مختلفة،” قالت. وأضاف مؤدٍ شاب آخر، ساهيل، الذي يرقص منذ 15 عامًا ويدرّس الآن في الإمارات: “يشعر الناس بالعاطفة أثناء الأداء، والاستماع إلى الأغاني الوطنية ومشاهدة العروض بينما نعيش بعيدًا عن وطننا. كانت الأجواء مختلفة اليوم.”
لم يتمكن جميع المؤدين من الصعود إلى المسرح. روت جايشيترا باراسورامان، مديرة في Just Dance، كيف واجهت مجموعة من الطلاب المسافرين من عجمان في حافلتهم المدرسية، تأخيرًا بسبب حادث طريق.
“عند منعطف على شكل حرف U، اصطدمت سيارة بحافلتهم. لم تكن هناك إصابات لكنهم لم يتمكنوا من الوصول في الوقت المحدد. لقد تدربوا لمدة شهر تقريبًا،” قالت، مضيفة أنه عندما وصلوا أخيرًا، “كانوا يسمعون الأداء الأخير ولم يتمكنوا من الأداء حيث كان البرنامج يقترب من نهايته.”
في جميع المدارس الهندية في الإمارات، تم الاحتفال بيوم الجمهورية بحماس مماثل.
في مجموعة مدارس الهند الثانوية، قال الرئيس التنفيذي بونيت إم كي فاسوديفا إن الاحتفالات خُططت لتكون “تكريمًا عميقًا للدستور الهندي،” مدمجةً مواضيع وطنية مثل أتمانيربهار بهارات والذكرى الـ 150 لفاندي ماتارام.
وأشار إلى أن “هذا الاحتفال السنوي شهد مشاركة حماسية لأكثر من 7000 طالب عبر مجموعة المدارس مع أكثر من 15000 من أولياء الأمور والموظفين وضيوف خاصين آخرين، مما جعل هذا الحدث الكبير يبرز كواحد من أكبر فعاليات يوم الجمهورية التي تُنظم خارج الهند في جميع أنحاء العالم. بالنسبة للجالية الهندية، هذا اليوم مخصص لكل ما هو هندي.”
في مدرسة شاينينج ستار الدولية، قالت المديرة أبهيلاشا سينغ إن اليوم بدأ بتجمع خاص.
“تحدث أحد الطلاب عن أهمية يوم الجمهورية وديواس الهندية معًا،” قالت، مضيفة أن الطلاب شاهدوا أيضًا عرض يوم الجمهورية على يوتيوب في فصولهم الدراسية، وقدموا مسرحية بعنوان Guru Versus Google.