أمطار معتدلة برأس الخيمة والحث على اتخاذ احتياطات السلامة

من المقرر أن يستقبل السكان والسياح في الإمارات العربية المتحدة العام الجديد بدرجات حرارة أكثر برودة قليلاً. بينما لم يتنبأ المركز الوطني للأرصاد الجوية بعد بهطول الأمطار في 31 ديسمبر، من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا وعاصفًا، مع انخفاضات تصل إلى 8 درجات مئوية في بعض المناطق، و10 درجات مئوية في 1 يناير، وارتفاعات تصل إلى 22 درجة مئوية في كلا اليومين.