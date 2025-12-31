أمطار معتدلة برأس الخيمة والحث على اتخاذ احتياطات السلامة

حثت الشرطة السكان على اتخاذ الاحتياطات مع هطول أمطار معتدلة في رأس الخيمة.
ونصحت السلطات بتجنب الأودية وبرك المياه ومناطق الفيضانات المفاجئة، وحثت الجميع على توخي الحذر. يُنصح السائقون بتقليل السرعة واتباع التعليمات من السلطات المعنية.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) تنبيهًا برتقاليًا في المنطقة للرياح القوية والعواصف الرعدية والسحب الركامية من الساعة 11:06 مساءً حتى 4 صباحًا.
آخر مرة هطلت فيها الأمطار في رأس الخيمة، في 18 ديسمبر، تسربت المياه إلى منازل عدة، مما تسبب في أضرار. أفاد السكان بأن بعض السيارات تأثرت، حيث أصيبت بعضها بفروع الأشجار المتساقطة والحطام خلال الليل. قال الكثيرون إن الحادث وقع فجأة، مما جعل معظمهم غير مدركين للوضع حتى خرجوا في الصباح التالي.
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضًا يوم الثلاثاء، 30 ديسمبر، من أن السكان يمكن أن يتوقعوا رياحًا قوية وسريعة لمدة يومين، تستمر حتى ليلة رأس السنة الجديدة يوم الأربعاء، 31 ديسمبر.
من المقرر أن يستقبل السكان والسياح في الإمارات العربية المتحدة العام الجديد بدرجات حرارة أكثر برودة قليلاً. بينما لم يتنبأ المركز الوطني للأرصاد الجوية بعد بهطول الأمطار في 31 ديسمبر، من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا وعاصفًا، مع انخفاضات تصل إلى 8 درجات مئوية في بعض المناطق، و10 درجات مئوية في 1 يناير، وارتفاعات تصل إلى 22 درجة مئوية في كلا اليومين.