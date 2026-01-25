أمطار مرتقبة وانخفاض جديد بدرجات الحرارة في الإمارات

وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل أحياناً إلى 40 كم/ساعة ومثيرة للغبار. وسيكون البحر مضطرباً خلال النهار، ويصبح تدريجياً متوسطاً إلى خفيف الموج ليلاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسطاً في بحر عمان.