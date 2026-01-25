أمطار مرتقبة وانخفاض جديد بدرجات الحرارة في الإمارات

بينما تستمر دولة الإمارات في مواجهة موجة برد شتوية، يمكن للسكان التطلع إلى صباح يوم اثنين ممطر (26 يناير)، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
وأشار قسم الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستنخفض أيضاً بشكل طفيف، وهو أمر لا يثير الدهشة وسط موجة البرد المستمرة.
من المتوقع أن يكون الطقس يوم الإثنين غائماً جزئياً إلى غائم فوق البحر والمناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع هطول أمطار خفيفة في الصباح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.
ستكون الأجواء مريحة، حيث لن تتجاوز درجات الحرارة 24 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد. وستشهد درجات الحرارة في دبي حداً أدنى يصل إلى 14 درجة مئوية، بينما قد تنخفض في أبوظبي لتصل إلى 15 درجة مئوية.
بينما سيكون الطقس مريحاً وبارداً بشكل عام، إلا أنه سيكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل أحياناً إلى 40 كم/ساعة ومثيرة للغبار. وسيكون البحر مضطرباً خلال النهار، ويصبح تدريجياً متوسطاً إلى خفيف الموج ليلاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسطاً في بحر عمان.