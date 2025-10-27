أمطار محتملة غدًا في الإمارات وانخفاض حرارة أبوظبي إلى 24 درجة

مع اقتراب فصل الشتاء في دولة الإمارات، يمكن للمقيمين التطلع لأيام قادمة أكثر اعتدالًا وطقسًا لطيفًا.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في أبوظبي يوم الثلاثاء (28 أكتوبر) إلى نحو 24 درجة مئوية، بينما تشهد دبي انخفاضًا إلى 26 درجة مئوية — وهو تغير مرحّب به بعد صيف وصلت فيه درجات الحرارة إلى ذروات بلغت 40 درجة مئوية.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أجواءً صحوة إلى غائمة جزئيًا يوم الثلاثاء، مع فرصة لهطول أمطار على المناطق الشرقية والجنوبية نتيجة تكوّن السحب الركامية.
سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب.
وعلى الرغم من الرطوبة المتوقعة، فإن شهر نوفمبر سيجلب أيامًا ألطف، حيث ستظل درجات الحرارة القصوى دون 30 درجة مئوية. وبحلول ديسمبر، ستنخفض درجات الحرارة الليلية إلى نحو 15 درجة مئوية، ما يمثل بداية فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.
أما الرياح فستكون خفيفة إلى معتدلة، شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وتصل أحيانًا إلى 35 كيلومترًا في الساعة. ومن المتوقع أن تكون حالة البحر في الخليج العربي وبحر عمان خفيفة.