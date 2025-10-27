أمطار محتملة غدًا في الإمارات وانخفاض حرارة أبوظبي إلى 24 درجة

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في أبوظبي يوم الثلاثاء (28 أكتوبر) إلى نحو 24 درجة مئوية، بينما تشهد دبي انخفاضًا إلى 26 درجة مئوية — وهو تغير مرحّب به بعد صيف وصلت فيه درجات الحرارة إلى ذروات بلغت 40 درجة مئوية.