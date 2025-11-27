الإمارات

أمطار متوقعة ويوم غائم جزئياً غداً في الإمارات

ستتراوح نسب الرطوبة بين 30 و85 في المئة في أبوظبي وبين 30 و80 في المئة في دبي
أمطار متوقعة ويوم غائم جزئياً غداً في الإمارات
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

سيكون الطقس غائماً إلى غائم أحياناً فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع احتمال هطول أمطار، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.

رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/س.

قد تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في الدولة. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 29 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.

ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في أبوظبي و20 درجة مئوية في دبي و7 درجات مئوية في المناطق الداخلية.

سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت في بعض المناطق الداخلية. ستتراوح النسب بين 30 و85 في المئة في أبوظبي وبين 30 و80 في المئة في دبي.

ستكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة في الخليج العربي وخفيفة في بحر عمان.

طقس الإمارات: درجات الحرارة في دبي ستنخفض إلى 24 درجة مئوية؛ رطوبة ليلاً طقس الإمارات: درجات الحرارة في دبي ستنخفض إلى 20 درجة مئوية؛ رطوبة في الليل

