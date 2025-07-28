أمطار متوقعة ودرجات حرارة تصل إلى 50 مئوية اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل استمرار هطول الأمطار في بعض مناطق الإمارات، اليوم الإثنين 28 يوليو/تموز.
وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في توقعاته إلى احتمال تشكل بعض السحب الحملية شرقا وجنوبا، وقد تكون مصحوبة بهطول الأمطار.
من المتوقع أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا طوال اليوم. وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال النهار، مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية في مناطق مثل جبل جيس، وتصل إلى 50 درجة مئوية في منطقة مخارز في أبوظبي الواقعة في الظفرة.
وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة، الأحد، 49.6 درجة مئوية في منطقة مزيرعة بالظفرة عند الساعة الثالثة عصراً.