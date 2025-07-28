أمطار متوقعة ودرجات حرارة تصل إلى 50 مئوية اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا طوال اليوم. وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال النهار، مثيرة للغبار، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.