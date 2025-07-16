أمطار متوقعة ودرجات الحرارة تصل إلى 49 مئوية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة إن سكان البلاد سيشعرون، الأربعاء، ببعض الراحة من حرارة الصيف الشديدة، مع احتمال هطول الأمطار في أجزاء من البلاد.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الأربعاء سيكون معتدلا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تشكل سحب الحمل الحراري شرقا بعد الظهر، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار.

مع ذلك، ورغم احتمال هطول أمطار في بعض المناطق، ستبقى درجات الحرارة مرتفعة في معظم أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية في القوع، ورزين، ومزيرعة بأبوظبي. ومن المتوقع أن تصل إلى 46 درجة مئوية في دبي، بينما ستصل إلى 47 درجة مئوية في أبوظبي.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في أبوظبي و35 درجة مئوية في دبي.

وتتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، تبقى خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار في بعض المناطق.

ويشهد الخليج العربي وبحر عمان حالة بحر خفيفة.