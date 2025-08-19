أمطار متوقعة وحرارة 44 درجة مئوية في دبي وأبوظبي

ستصل درجات الحرارة العظمى في أبوظبي ودبي إلى ٤٤ درجة مئوية. وستكون أدنى درجة حرارة في أبوظبي ٣٣ درجة مئوية، بينما يُتوقع أن تصل في دبي إلى ٣٥ درجة مئوية. أما أعلى درجة حرارة في الفجيرة، فستكون ٣٦ درجة مئوية، وفي الشارقة ٤٣ درجة مئوية.