أمطار متوقعة وحرارة 44 درجة مئوية في دبي وأبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة، هطول أمطار على بعض مناطق البلاد، يوم الثلاثاء 19 أغسطس/آب.
من المتوقع تشكل سحب حملية شرقا وجنوبا بعد الظهر، لكن بشكل عام ستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا.
ستصل درجات الحرارة العظمى في أبوظبي ودبي إلى ٤٤ درجة مئوية. وستكون أدنى درجة حرارة في أبوظبي ٣٣ درجة مئوية، بينما يُتوقع أن تصل في دبي إلى ٣٥ درجة مئوية. أما أعلى درجة حرارة في الفجيرة، فستكون ٣٦ درجة مئوية، وفي الشارقة ٤٣ درجة مئوية.
سُجِّلت أعلى درجة حرارة على الدولة يوم الاثنين، حيث بلغت 47.3 درجة مئوية في منطقة الجزيرة، بمنطقة الظفرة، الساعة الرابعة مساءً. ومن المتوقع أن تبقى ثابتة تقريبًا يوم الثلاثاء أيضًا.
قال خبراء الطقس لصحيفة "خليج تايمز" مؤخرا إن فصل الصيف في الإمارات قد يبدأ في التحسن قريبا، حيث يتوقع البعض أن درجات الحرارة ستشهد تغيرات طفيفة بدءا من الشهر المقبل.
الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
البحر سيكون هادئا في الخليج العربي وفي بحر عمان.