أمطار متوقعة وحرارة 41 درجة مئوية في أبوظبي ودبي

في غضون ذلك، ستنخفض درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية في أبوظبي و35 درجة مئوية في دبي. وستشهد الدولة انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في الفجيرة. ومن المتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة يوم الأربعاء 47 درجة مئوية في المناطق الداخلية، بينما قد تنخفض إلى 25 درجة مئوية.