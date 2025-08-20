أمطار متوقعة وحرارة 41 درجة مئوية في أبوظبي ودبي

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات إن الطقس اليوم الأربعاء سيكون غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام.
هناك فرصة لتشكل سحب حملية شرقا وجنوبا بعد الظهر، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار.
ستصل درجات الحرارة إلى ٤١ درجة مئوية في أبوظبي ودبي، بينما ستصل إلى ٤٣ درجة مئوية في المناطق الداخلية، مثل جازيورة. وسُجِّلت أعلى درجة حرارة يوم الثلاثاء، وبلغت ٤٧.٣ درجة مئوية، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، في بدا دفس بمنطقة الظفرة.
في غضون ذلك، ستنخفض درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية في أبوظبي و35 درجة مئوية في دبي. وستشهد الدولة انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في الفجيرة. ومن المتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة يوم الأربعاء 47 درجة مئوية في المناطق الداخلية، بينما قد تنخفض إلى 25 درجة مئوية.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والرمال، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.