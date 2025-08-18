أمطار متوقعة وحرارة تصل إلى 45 مئوية بأبوظبي

مع انتهاء ذروة حرارة الصيف في الإمارات العربية المتحدة، لا تزال درجات الحرارة مرتفعة، وتتجاوز في أغلب الأحيان 40 درجة مئوية. يوم الاثنين، ستصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أبوظبي، و42 درجة مئوية في دبي. وستصل درجات الحرارة في المناطق الداخلية إلى 48 درجة مئوية. ومع هذه الدرجات المرتفعة، يتوقع السكان ارتفاعًا في نسبة الرطوبة، قد يصل إلى 85%، وخاصة في المناطق الساحلية والجبلية.