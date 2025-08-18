الإمارات

أمطار متوقعة وحرارة تصل إلى 45 مئوية بأبوظبي

في حين انتهت ذروة حرارة الصيف في البلاد، إلا أن درجات الحرارة لا تزال مرتفعة
الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أن يشهدوا يوم 18 أغسطس ظروفاً جوية تتراوح بين الصحوة والغائمة، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

مع ظهور السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، قد تشهد هذه المناطق أيضًا هطول أمطار خفيفة. وستهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

الرياح ستهب بسرعة تتراوح بين ١٠ و٢٥ كم/ساعة، وتصل إلى ٣٥ كم/ساعة. البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

مع انتهاء ذروة حرارة الصيف في الإمارات العربية المتحدة، لا تزال درجات الحرارة مرتفعة، وتتجاوز في أغلب الأحيان 40 درجة مئوية. يوم الاثنين، ستصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أبوظبي، و42 درجة مئوية في دبي. وستصل درجات الحرارة في المناطق الداخلية إلى 48 درجة مئوية. ومع هذه الدرجات المرتفعة، يتوقع السكان ارتفاعًا في نسبة الرطوبة، قد يصل إلى 85%، وخاصة في المناطق الساحلية والجبلية.

وسط الحرارة، جلبت الأمطار في كثير من الأحيان راحة مع مختلف أجزاء البلاد التي شهدت كل شيء بدءًا من الزخات الخفيفة إلى الأمطار الغزيرة وحتى البرد.

