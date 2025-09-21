أمطار متوقعة وحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في دبي

من المتوقع أن يكون الطقس في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة بارداً وماطراً يوم الأحد (21 سبتمبر).
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا خاصة على المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار بعد الظهر.
رغم انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، سيظل الطقس حارًا في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد. ستصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 41 درجة مئوية، بينما قد تصل في دبي إلى 40 درجة مئوية.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، تنشط أحيانا خلال النهار، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة في بعض الأحيان.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.