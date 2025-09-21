أمطار متوقعة وحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في دبي

رغم انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، سيظل الطقس حارًا في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد. ستصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 41 درجة مئوية، بينما قد تصل في دبي إلى 40 درجة مئوية.