أمطار متوقعة وحرارة تصل إلى 14 درجة في مناطق بالإمارات

يمكن لسكان الإمارات توقع بعض الأمطار اليوم، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).
من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً مع فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية.
من المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة جنوبية شرقية إلى شمالية غربية عبر البلاد. ستكون الهبات منعشة أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10-25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ستصل درجات الحرارة في أبوظبي ودبي إلى 27 درجة مئوية و 29 درجة مئوية على التوالي. وستشهد الإمارتان درجات حرارة دنيا تبلغ 22 درجة مئوية و 23 درجة مئوية على التوالي.
ستصل درجات الحرارة الإجمالية في البلاد إلى 14 درجة مئوية كحد أدنى في المناطق الداخلية وترتفع إلى 33 درجة مئوية في هذه المناطق.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.