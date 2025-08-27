أمطار متوقعة وانخفاض الحرارة في مناطق بالامارات

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء 27 أغسطس، أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب على المناطق الشرقية، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية، وخاصةً باتجاه المنطقة الغربية. وقد تتشكل السحب الركامية بعد الظهر، مع احتمال هطول أمطار.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.
يُتوقع أن يكون هناك غبار كثيف، لذا يُنصح سائقو المركبات بتوخي الحذر. وسيكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج أحيانًا في الخليج العربي، وخفيفًا في بحر عُمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 25 درجة مئوية في المناطق الداخلية والجبلية من البلاد، وتصل إلى 46 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
ستصل درجات الحرارة العظمى في دبي إلى ٤٤ درجة مئوية والصغرى إلى ٣٣ درجة مئوية. في المقابل، ستصل درجات الحرارة العظمى في الشارقة إلى ٤٤ درجة مئوية وتنخفض إلى ٣١ درجة مئوية. أما في أبوظبي، فستصل درجات الحرارة العظمى إلى ٤٢ درجة مئوية، وتنخفض الحرارة إلى ٣٢ درجة مئوية.