أمطار متوقعة وانخفاض الحرارة في مناطق بالامارات

ستصل درجات الحرارة العظمى في دبي إلى ٤٤ درجة مئوية والصغرى إلى ٣٣ درجة مئوية. في المقابل، ستصل درجات الحرارة العظمى في الشارقة إلى ٤٤ درجة مئوية وتنخفض إلى ٣١ درجة مئوية. أما في أبوظبي، فستصل درجات الحرارة العظمى إلى ٤٢ درجة مئوية، وتنخفض الحرارة إلى ٣٢ درجة مئوية.