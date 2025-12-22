أمطار متوقعة وانخفاض الحرارة إلى 4 درجات مئوية في مناطق بالإمارات

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تنبيهًا أصفر للبحار الهائجة. من المتوقع أن تتسبب الرياح الشمالية الشرقية النشطة التي تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة في ظروف هائجة في الخليج العربي، خاصة في المناطق الشمالية، حيث تصل ارتفاعات الأمواج إلى 6 أقدام حتى الساعة 2 بعد الظهر اليوم. من المتوقع أن تستمر الظروف المماثلة في بحر عمان، حيث ستستمر البحار الهائجة والرياح القوية حتى الساعة 11 صباحًا.