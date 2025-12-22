أمطار متوقعة وانخفاض الحرارة إلى 4 درجات مئوية في مناطق بالإمارات

بعد فترة من الظروف غير المستقرة مع هطول أمطار غزيرة، فيضانات وبَرَد، شهد سكان الإمارات عطلة نهاية أسبوع باردة، حيث انخفضت درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد.
ومع ذلك، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يوم الاثنين، 22 ديسمبر 2025.
على الرغم من الاتجاه الدافئ، يمكن لسكان المناطق الجبلية أن يتوقعوا ظروفًا باردة، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 22 درجة مئوية في أبوظبي و24 درجة مئوية في دبي والشارقة — بزيادة عن أقصى درجات يوم الأحد التي كانت 21 درجة مئوية في أبوظبي والشارقة و22 درجة مئوية في دبي. ستبقى درجات الحرارة الليلية باردة، حيث تنخفض إلى 13 درجة مئوية في الشارقة، 14 درجة مئوية في أبوظبي، و15 درجة مئوية في دبي.
ستكون السماء غائمة جزئيًا بشكل عام، مع احتمال هطول أمطار خفيفة. من المتوقع ظهور سحب منخفضة فوق الجزر وبعض المناطق الغربية من البلاد. سيواجه السكان — خاصة في المناطق الساحلية الغربية والداخلية — ليلة رطبة وصباح الثلاثاء.
أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تنبيهًا أصفر للبحار الهائجة. من المتوقع أن تتسبب الرياح الشمالية الشرقية النشطة التي تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة في ظروف هائجة في الخليج العربي، خاصة في المناطق الشمالية، حيث تصل ارتفاعات الأمواج إلى 6 أقدام حتى الساعة 2 بعد الظهر اليوم. من المتوقع أن تستمر الظروف المماثلة في بحر عمان، حيث ستستمر البحار الهائجة والرياح القوية حتى الساعة 11 صباحًا.