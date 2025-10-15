أمطار متوقعة وانخفاض الحرارة إلى 18 درجة مئوية في مناطق بالإمارات

ستنخفض درجات الحرارة إلى ١٨ درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى ٣٩ درجة مئوية في المناطق الداخلية. ستشهد دبي ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى ٣٦ درجة مئوية وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى ٢٩ درجة مئوية. أما في أبوظبي، فستتراوح درجات الحرارة بين ٣٥ و٢٨ درجة مئوية. أما الشارقة، فستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى ٣٦ درجة مئوية وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى ٢٦ درجة مئوية.