أمطار متوقعة وانخفاض الحرارة إلى 18 درجة مئوية في مناطق بالإمارات

يتوقع سكان بعض مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار اليوم مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية بعد الظهر، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
من المرجح أن يحدث هذا في بعض المناطق الشرقية والجنوبية. خلال الأيام القليلة الماضية، شهد سكان الدولة هطول أمطار وبرد وغبار كثيف، حيث تأثرت الإمارات بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، ومنخفض جوي علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبيًا.
يكون الطقس اليوم معتدلا إلى غائم جزئيا، مع توقعات بأجواء رطبة ليلا وصباح الخميس في بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وسيكون هذا مصحوبًا باحتمالية تشكل الضباب أو الضباب.
من المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانا على كافة أنحاء البلاد.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
ستنخفض درجات الحرارة إلى ١٨ درجة مئوية في المناطق الجبلية من الدولة، وتصل إلى ٣٩ درجة مئوية في المناطق الداخلية. ستشهد دبي ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى ٣٦ درجة مئوية وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى ٢٩ درجة مئوية. أما في أبوظبي، فستتراوح درجات الحرارة بين ٣٥ و٢٨ درجة مئوية. أما الشارقة، فستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى ٣٦ درجة مئوية وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى ٢٦ درجة مئوية.