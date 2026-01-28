أمطار متوقعة وارتفاع في درجات الحرارة في الإمارات

ومن المرجح أن تصبح الظروف رطبة ليلاً وصباح الجمعة فوق بعض المناطق الداخلية. ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وتزداد تدريجياً في الليل فوق البحر، بسرعة تتراوح بين 10-25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.