أمطار متوقعة وارتفاع في درجات الحرارة في الإمارات

يتوقع سكان الإمارات يوم الخميس، 29 يناير، هطول أمطار خفيفة في بعض مناطق الدولة إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.
ومن المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً فوق بعض المناطق الشمالية والشرقية.
ومن المرجح أن تصبح الظروف رطبة ليلاً وصباح الجمعة فوق بعض المناطق الداخلية. ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وتزداد تدريجياً في الليل فوق البحر، بسرعة تتراوح بين 10-25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط، ويصبح مضطرباً في وقت متأخر من الليل في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية في مناطق مثل جبل جيس وتصل إلى 28 درجة مئوية في أبوظبي's منطقة ليوا.
وفي الوقت نفسه، ستشهد مدن مثل دبي وأبوظبي والشارقة درجات حرارة قصوى تبلغ 26 درجة مئوية و27 درجة مئوية و26 درجة مئوية على التوالي، بينما ستشهد انخفاضات تصل إلى 17 درجة مئوية و16 درجة مئوية و15 درجة مئوية على التوالي.