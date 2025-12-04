أمطار متوقعة مع انخفاض الحرارة في الإمارات غدا

قال المركز الوطني للأرصاد إن يوم الجمعة سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا في المناطق الغربية.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، مع فرصة لتساقط الأمطار، خصوصًا على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية.
وسيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح السبت في بعض المناطق الداخلية، حيث تتراوح نسب الرطوبة بين 35 و85 بالمئة في أبوظبي ودبي.
قد تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في البلاد. من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية في أبوظبي و28 درجة مئوية في دبي.
أما الدرجات الصغرى فقد تنخفض إلى 19 درجة مئوية في أبوظبي و22 درجة في دبي و15 درجة في المناطق الداخلية.
وستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان.