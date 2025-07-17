أمطار متوقعة في مناطق بالإمارات وطقس معتدل اليوم

شهدت بعض مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وهناك المزيد من الأخبار الجيدة في انتظار السكان.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية هطول أمطار اليوم الخميس 17 يوليو. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تشكل بعض السحب الحملية خاصة شرقاً بعد الظهر، وقد تكون مصحوبة بسقوط أمطار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خلال النهار، وسرعتها 10 كم/ساعة و25 كم/ساعة وتصل إلى 40 كم/ساعة.

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ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.

سيكون الطقس مشمسًا في معظم أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين 45 درجة مئوية كحد أقصى و34 درجة مئوية كحد أدنى. كما ستتراوح درجات الحرارة في دبي بين 44 درجة مئوية كحد أقصى و35 درجة مئوية كحد أدنى، بينما ستتراوح في الشارقة بين 45 درجة مئوية كحد أقصى و34 درجة مئوية كحد أدنى.