أمطار متوقعة في مناطق بالإمارات وطقس غائم

بالإضافة إلى ذلك، ستُثار الأتربة نهارًا، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة. وسيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية.