أمطار متوقعة في مناطق بالإمارات وطقس غائم

يتوقع سكان الإمارات العربية المتحدة تحسنًا طفيفًا في درجات الحرارة يوم 4 أغسطس، مع احتمال هطول الأمطار، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. ولا يُعدّ هطول الأمطار خلال ذروة الصيف أمرًا نادرًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث شهدت مدينة العين أمطارًا غزيرة في 3 أغسطس.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس، الاثنين، صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال ظهور الضباب أحيانا.
بالإضافة إلى ذلك، ستُثار الأتربة نهارًا، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة. وسيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 90% في المناطق الساحلية.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.
تشهد الدولة حالياً أعلى درجات حرارة، حيث سجلت درجة الحرارة أعلى مستوى لها حتى الآن هذا العام يوم الجمعة 1 أغسطس/آب، حيث وصلت إلى 51.8 درجة مئوية في منطقة سويحان بالعين عند الساعة الثالثة عصراً.
وستشهد أبوظبي ارتفاعًا في درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية، في حين ستشهد دبي ارتفاعًا في درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية.