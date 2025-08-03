أمطار متوقعة في مناطق بالإمارات وحرارة 49 مئوية

يتوقع سكان بعض مناطق الإمارات هطول أمطار يوم الأحد (3 أغسطس)، وهي راحة من درجة الحرارة العظمى المسجلة يوم الجمعة والتي بلغت 51.8 درجة، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار خلال الأيام القليلة القادمة أيضًا. يوم الأحد، ستبقى السماء صافية إلى غائمة جزئيًا، مع احتمال تشكل بعض السحب الحملية شرقًا وجنوبًا بعد الظهر، وقد تكون مصحوبة بأمطار.
رغم توقعات هطول الأمطار، سيظل الطقس دافئًا بشكل عام. ستتراوح درجات الحرارة بين 44 و49 درجة مئوية في المناطق الداخلية. يتوقع سكان دبي أن تبلغ درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية. أما في أبوظبي، فستكون أدنى درجة حرارة 34 درجة مئوية وأعلى درجة 47 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 32 و45 درجة مئوية.
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس رطبًا ليلة الأحد وصباح الاثنين في بعض المناطق الساحلية الغربية، مع احتمال تشكل الضباب. وستصل مستويات الرطوبة إلى 90% كحد أقصى في المناطق الساحلية والجزرية.
ستتراوح الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بين خفيفة إلى معتدلة، وقد تنشط أحيانًا، مما قد يُثير الغبار في أنحاء البلاد. ستكون الهبات خفيفة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، وقد تشتد لتصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.