أمطار متوقعة في مناطق بالإمارات وحرارة 49 مئوية

ستتراوح الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بين خفيفة إلى معتدلة، وقد تنشط أحيانًا، مما قد يُثير الغبار في أنحاء البلاد. ستكون الهبات خفيفة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، وقد تشتد لتصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة.