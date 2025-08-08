أمطار متوقعة في مناطق بالإمارات وحرارة تصل إلى 48 درجة مئوية

من المتوقع أن تستمر الأمطار الصيفية المستمرة في بعض مناطق الدولة يوم الجمعة 8 أغسطس، وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
هناك فرصة لتشكل بعض السحب الحملية شرقا وجنوبا، مصحوبة بسقوط أمطار بعد الظهر.
ومن المتوقع أن يكون الطقس في بقية المناطق صحوا إلى غائم جزئيا في بعض الأحيان طوال اليوم.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع ظهور السحب، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 50 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في الفجيرة، وتصل إلى 44 درجة مئوية في أبوظبي.
في هذه الأثناء، ستشهد دبي درجات حرارة عظمى تصل إلى ٤٣ درجة مئوية وصغرى تصل إلى ٣٤ درجة مئوية. أما في الشارقة، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى ٤٣ درجة مئوية وصغرى تصل إلى ٣٢ درجة مئوية.