أمطار متوقعة في مناطق بالإمارات اليوم

تستمر حالة الطقس الصيفية غير المستقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع هطول الأمطار في بعض مناطق الدولة يوم السبت 26 يوليو.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار في بعض المناطق.
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إن الطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية شرقا، تمتد على بعض المناطق الداخلية مصحوبة بأمطار.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الأحد في بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب.
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهًا للضباب الأصفر في المناطق الموضحة في الخريطة التالية:
وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية أحياناً مع ظهور السحب، مثيرة للغبار والأتربة مما يقلل من مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 45 درجة مئوية كحد أقصى و32 درجة مئوية كحد أدنى، في حين تصل في دبي إلى 46 درجة مئوية كحد أقصى و33 درجة مئوية كحد أدنى.
ستشهد الشارقة ارتفاعًا في درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية وانخفاضًا إلى 32 درجة مئوية.
نظراً للظروف الجوية السيئة التي تشهدها بعض مناطق الدولة هذه الأيام، يُنصح السكان بتوخي الحذر. ومن المتوقع أن تشهد مناطق مختلفة من منطقتي العين والظفرة هطول أمطار بدرجات متفاوتة.