أمطار متوقعة في مناطق بالإمارات اليوم

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية أحياناً مع ظهور السحب، مثيرة للغبار والأتربة مما يقلل من مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة.