أمطار متوقعة في بعض مناطق الإمارات وارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع سكان الإمارات هطول أمطار على بعض مناطق الدولة، يوم الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
من المتوقع أن يكون الطقس مغبراً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على منطقة الظفرة.
في هذه الأثناء، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع أجواء رطبة ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ٢٣ درجة مئوية في دبي و٢١ درجة مئوية في الشارقة. بينما ستشهد أبوظبي انخفاضًا في درجات الحرارة إلى ٢٣ درجة مئوية.