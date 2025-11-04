الإمارات

أمطار متوقعة في بعض مناطق الإمارات وارتفاع في درجات الحرارة

ستشهد دبي انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 23 درجة مئوية، وستشهد الشارقة انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية.