الإمارات

أمطار متوقعة في بعض المناطق وأجواء مغبرة

شهدت منطقة لهباب في دبي هطول أمطار خفيفة في ساعات الصباح الباكر
أمطار متوقعة في بعض المناطق وأجواء مغبرة
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يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً في درجات الحرارة مع احتمال هطول أمطار في بعض مناطق الدولة يوم الجمعة 18 يوليو، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

من المتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية خاصة شرقا بعد الظهر، مصحوبة بسقوط أمطار.

هطلت أمطار غزيرة وبردية على مناطق واسعة من الدولة يومي الثلاثاء والأربعاء. وشهدت الشارقة ورأس الخيمة وعجمان هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

شهدت منطقة لهباب في دبي هطول أمطار خفيفة في ساعات الصباح الباكر، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، مما يؤدي إلى إثارة الغبار.

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البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتسجل درجات الحرارة العظمى 48 درجة مئوية في بعض مناطق أبوظبي، والصغرى 26 درجة مئوية في مناطق رأس الخيمة.

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