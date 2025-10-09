أمطار متوقعة في الامارات اليوم وتحذيرات من ضباب كثيف

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات اليوم صحواً إلى غائم جزئياً. وقال المركز الوطني للأرصاد (NCM) إن السحب الركامية قد تتكون باتجاه المناطق الشرقية من البلاد بعد الظهر. وغالباً ما ترتبط هذه السحب بهطول الأمطار.
أصدر المركز تحذيرات باللونين الأحمر والأصفر بشأن الضباب الكثيف في بعض أنحاء البلاد، محذراً السكان من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
من المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 و 35 كم/ساعة.
ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي، وخفيفة إلى متوسطة في بحر عمان.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى:
38 درجة مئوية في أبوظبي والشارقة.
37 درجة مئوية في دبي.
بينما ستشهد الإمارات درجات حرارة صغرى تبلغ 27 درجة مئوية و24 درجة مئوية و29 درجة مئوية على التوالي. وفي المناطق الداخلية من البلاد، ستنخفض درجة الحرارة بشكل أكبر لتصل إلى 22 درجة مئوية.
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن نظام منخفض جوي سيجلب أمطاراً غزيرة وانخفاضاً في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الجمعة 10 أكتوبر حتى يوم الثلاثاء 14 أكتوبر. ومن المتوقع أن تزداد سرعة الرياح، مما يتسبب في إثارة الغبار والأتربة.