أمطار متوقعة في الامارات اليوم وتحذيرات من ضباب كثيف

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات اليوم صحواً إلى غائم جزئياً. وقال المركز الوطني للأرصاد (NCM) إن السحب الركامية قد تتكون باتجاه المناطق الشرقية من البلاد بعد الظهر. وغالباً ما ترتبط هذه السحب بهطول الأمطار.

أصدر المركز تحذيرات باللونين الأحمر والأصفر بشأن الضباب الكثيف في بعض أنحاء البلاد، محذراً السكان من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

من المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 و 35 كم/ساعة.

ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي، وخفيفة إلى متوسطة في بحر عمان.