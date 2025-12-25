الإمارات

أمطار متوقعة في الإمارات يوم الجمعة مع انخفاض درجات الحرارة

«الأرصاد»: طقس غائم جزئيًا ورطوبة ليلية.
طقس غائم فوق دبي حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية احتمال هطول أمطار عبر أجزاء من الإمارة من 25 إلى 29 ديسمبر. منظر من خور دبي في منتصف النهار في 25 ديسمبر 2025.

طقس غائم فوق دبي حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية احتمال هطول أمطار عبر أجزاء من الإمارة من 25 إلى 29 ديسمبر. منظر من خور دبي في منتصف النهار في 25 ديسمبر 2025.

طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

من المتوقع أن يشهد سكان دولة الإمارات يوم الجمعة، 26 ديسمبر، هطول أمطار، حيث تَوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

وسيكون الطقس رطبًا خلال الليل وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في وقت سابق طقسًا معتدلًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر في مختلف أنحاء الدولة. وقد بدأ الموسم البارد رسميًا في 22 ديسمبر، رغم أن السكان شعروا بالأجواء الباردة منذ موجة الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 17 درجة مئوية في أبوظبي، و18 درجة مئوية في دبي والشارقة. ويبلغ الفارق في درجات الحرارة العظمى بين دبي (25 درجة مئوية) وكل من أبوظبي والشارقة (26 درجة مئوية) درجة واحدة فقط.

وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 10 إلى 20 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س. ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com