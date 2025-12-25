أمطار متوقعة في الإمارات يوم الجمعة مع انخفاض درجات الحرارة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في وقت سابق طقسًا معتدلًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر في مختلف أنحاء الدولة. وقد بدأ الموسم البارد رسميًا في 22 ديسمبر، رغم أن السكان شعروا بالأجواء الباردة منذ موجة الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.