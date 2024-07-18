أمطار متوقعة في الإمارات اليوم مع سحب كثيفة في الشرق

يكون الطقس اليوم غائماً في معظم أنحاء الإمارات، مع سحب كثيفة في الشرق، وشهد سكان منطقة الظفرة بأبوظبي بعض الأمطار في وقت متأخر من الليلة الماضية، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت غيوم اليوم ستجلب أمطاراً أيضاً.

ونصح مركو الأرصاد الجوية سائقي السيارات بتوخي الحذر من العواصف الرملية التي قد تؤثر على الرؤية، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتراً في الساعة أحياناً، بناءً على توقعات إدارة الأرصاد الجوية.

وقد تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في بعض المناطق بأبوظبي و41 درجة مئوية في دبي.

أمّا بالنسبة للبحر في الخليج العربي، فسيكون هادئاً إلى متوسط، وبحر عمان سيكون هادئاً أيضاً.