أمطار متوقعة غداً وانخفاض الحرارة إلى 22 درجة مئوية في الشارقة

من المتوقع أن تستمر موجة الأمطار الحالية في الإمارات مع هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة يوم الخميس، 6 نوفمبر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
من المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في منطقة الظفرة.
قد تصبح الأجواء رطبة ليلاً وصباح الجمعة في بعض المناطق الساحلية والداخلية.
من المتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10-25 كم/ساعة وتصل إلى 35 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفاً في الخليج العربي وبحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 23 درجة مئوية في دبي و22 درجة مئوية في الشارقة. بينما من المحتمل أن تشهد أبوظبي انخفاضاً إلى 24 درجة مئوية. سترتفع درجات الحرارة في دبي والشارقة إلى 34 درجة مئوية، بينما ستصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 33 درجة مئوية.
