أمطار متوقعة غداً وانخفاض الحرارة إلى 22 درجة مئوية في الشارقة

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 23 درجة مئوية في دبي و22 درجة مئوية في الشارقة. بينما من المحتمل أن تشهد أبوظبي انخفاضاً إلى 24 درجة مئوية. سترتفع درجات الحرارة في دبي والشارقة إلى 34 درجة مئوية، بينما ستصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 33 درجة مئوية.