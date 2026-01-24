أمطار متوقعة غداً والحرارة دون الـ 25 في الإمارات

وفقاً للمركز الوطني للأرصاد (NCM)، يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة توقع يوم أحد ممطر (25 يناير).
وأشار المركز إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع فرصة لسقوط الأمطار.
ستظل درجات الحرارة مريحة بشكل عام، بحيث لا تتجاوز 25 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد، بينما تنخفض في أبوظبي إلى 15 درجة مئوية وفي دبي إلى 17 درجة مئوية.
بينما تكون درجات الحرارة مريحة عموماً، سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية. سيكون البحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي، ومضطرب الموج صباحاً يصبح متوسطاً في بحر عمان.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وتنشط أحياناً، مما يؤدي إلى ظهور غبار مثير للأتربة بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
