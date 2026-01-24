أمطار متوقعة غداً والحرارة دون الـ 25 في الإمارات

ستظل درجات الحرارة مريحة بشكل عام، بحيث لا تتجاوز 25 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد، بينما تنخفض في أبوظبي إلى 15 درجة مئوية وفي دبي إلى 17 درجة مئوية. ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار، وتابع "خليج تايمز" عبر قنوات واتساب.