أمطار متوقعة غداً في مناطق من الإمارات وسط أجواء غير مستقرة
من المتوقع أن تهطل الأمطار في بعض المناطق الداخلية والجنوبية والجزر في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
وأشار المركز إلى احتمال تكوّن سحب ركامية باتجاه الشمال والشرق وامتدادها إلى تلك المناطق، ما قد يؤدي إلى سقوط أمطار. وبشكل عام، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في مختلف أنحاء الدولة.
من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 مئوية في كل من دبي وأبوظبي، مع نسبة رطوبة تتراوح بين 20% و80%.
وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية أحياناً، وقد تنشط لتصبح قوية في بعض الفترات. كما ستتسبب السحب في إثارة الغبار والرمال مما يؤدي إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية، وتبلغ سرعة الرياح ما بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة.
وسيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.
وتشهد الدولة حالياً حالة من عدم الاستقرار الجوي، من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب، وتزامنه مع منخفض جوي علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.
وقد أعلنت الجهات المعنية في الدولة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة.