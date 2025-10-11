أمطار متوقعة غداً في مناطق من الإمارات وسط أجواء غير مستقرة﻿

وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية أحياناً، وقد تنشط لتصبح قوية في بعض الفترات. كما ستتسبب السحب في إثارة الغبار والرمال مما يؤدي إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية، وتبلغ سرعة الرياح ما بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة.