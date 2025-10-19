أمطار متوقعة غداً في الإمارات مع انخفاض الحرارة إلى 22 درجة

وسيكون الطقس رطباً خلال الليل وصباح الثلاثاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف أو الضباب أحياناً. كما ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قادمة من الاتجاهات الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الغربية، وقد تسبب إثارة الغبار أحياناً.