أمطار متوقعة غداً في الإمارات مع انخفاض الحرارة إلى 22 درجة

الأرصاد: طقس غائم جزئياً ورطوبة ليلية وصباحية في المناطق الساحلية والداخلية
صورة KT: شهاب

يستعد سكان الإمارات لأسبوع جديد من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الطقس يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر سيكون غائماً جزئياً إلى صحو بشكل عام، مع تشكّل سحب ركامية مصحوبة بأمطار فوق المناطق الشرقية والشمالية من الدولة.

وسيكون الطقس رطباً خلال الليل وصباح الثلاثاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف أو الضباب أحياناً. كما ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قادمة من الاتجاهات الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الغربية، وقد تسبب إثارة الغبار أحياناً.

ووفقاً لتوقعات المركز، ستبلغ درجة الحرارة العظمى في أبوظبي ودبي 35 درجة مئوية، فيما تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى 26 درجة مئوية. أما في المناطق الجنوبية والداخلية من الدولة، فستنخفض درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية.

وسيكون حالة البحر خفيفة الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

