أمطار متوقعة على مناطق بالدولة ودرجة حرارة 49 مئوية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة إن سكان البلاد سيشعرون اليوم الثلاثاء (15 يوليو) ببعض الراحة من حرارة الصيف الشديدة، مع احتمال هطول الأمطار في أجزاء من البلاد.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس يوم الثلاثاء معتدلا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تشكل سحب الحمل الحراري شرقا بعد الظهر، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار.

مع ذلك، ورغم احتمال هطول أمطار في بعض المناطق، ستبقى درجات الحرارة مرتفعة في معظم أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية في منطقتي القوع وجازيورة بأبوظبي، بينما ستصل إلى 46 درجة مئوية في دبي، بينما ستصل إلى 47 درجة مئوية في أبوظبي.