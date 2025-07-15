الإمارات

أمطار متوقعة على مناطق بالدولة ودرجة حرارة 49 مئوية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفة في بعض مناطق رأس الخيمة والشارقة صباح اليوم.
صورة Kt: شهاب

صورة Kt: شهاب

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة إن سكان البلاد سيشعرون اليوم الثلاثاء (15 يوليو) ببعض الراحة من حرارة الصيف الشديدة، مع احتمال هطول الأمطار في أجزاء من البلاد.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس يوم الثلاثاء معتدلا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تشكل سحب الحمل الحراري شرقا بعد الظهر، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار.

مع ذلك، ورغم احتمال هطول أمطار في بعض المناطق، ستبقى درجات الحرارة مرتفعة في معظم أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية في منطقتي القوع وجازيورة بأبوظبي، بينما ستصل إلى 46 درجة مئوية في دبي، بينما ستصل إلى 47 درجة مئوية في أبوظبي.

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة في منطقتي النخيل ومسافي برأس الخيمة. كما شهدت مدينة دبا الحصن في الشارقة بعض الرذاذ الصباحي.

وتتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، تبقى خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار في بعض المناطق.

ويشهد الخليج العربي وبحر عمان حالة بحر خفيفة.

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