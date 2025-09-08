أمطار متوقعة على مناطق بالامارات وحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في دبي

يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتوقعوا بداية أسبوع أكثر برودة مع هطول أمطار خفيفة يوم الاثنين (8 سبتمبر)، حيث يعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة على المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
مع أنه من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، إلا أن الطقس سيظل حارًا في جميع أنحاء البلاد. ستصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 42 درجة مئوية، بينما قد تصل في دبي إلى 40 درجة مئوية.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، خاصة في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مما يزيد من احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي والشمال الشرقي، تنشط أحيانا خلال النهار، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة أحيانا.
البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.