أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات وطقس غائم جزئياً

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس اليوم الجمعة 22 أغسطس/آب، غائما جزئيا إلى غائم جزئيا، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
قد يشهد السكان أيضًا هطول بعض الأمطار في المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة، كما هو الحال خلال الأسبوع الماضي، حيث هطلت أمطار غزيرة على مدينة العين والمناطق المحيطة بها. وأصدرت الجهات المختصة تنبيهات للسكان والسائقين لتوخي الحذر.
من المتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة خلال النهار، من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي. تتراوح سرعتها بين ١٠ و٢٥ كم/ساعة و٣٥ كم/ساعة، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار.
من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 33 و42 درجة مئوية في أبوظبي، وبين 34 و41 درجة مئوية في دبي. وفي الشارقة، ستكون درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية.
من المتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة في البلاد اليوم 47 درجة مئوية في المناطق الداخلية، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 10% و70%.
ومن المتوقع أن تسجل أدنى درجة حرارة في الدولة يوم الجمعة 24 درجة مئوية في جبل جيس.
ويكون البحر مضطربا في الخليج العربي وبحر عمان.