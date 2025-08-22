أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات وطقس غائم جزئياً

قد يشهد السكان أيضًا هطول بعض الأمطار في المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة، كما هو الحال خلال الأسبوع الماضي، حيث هطلت أمطار غزيرة على مدينة العين والمناطق المحيطة بها. وأصدرت الجهات المختصة تنبيهات للسكان والسائقين لتوخي الحذر.