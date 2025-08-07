أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات وحرارة تصل إلى 44 درجة مئوية

من المتوقع أن تشهد بعض مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس 7 أغسطس/آب، هطول أمطار رعدية، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
ومن المتوقع هطول زخات مطرية نتيجة تشكل بعض السحب الحملية شرقا وجنوبا، تترافق مع هطول الأمطار بعد الظهر.
من المتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا على مدار اليوم.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
لليوم الثالث على التوالي، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في المناطق الداخلية إلى 49 درجة مئوية. وستبلغ الرطوبة العظمى 85% في المناطق الساحلية والجزرية.
في غضون ذلك، سترتفع درجات الحرارة في دبي والشارقة إلى ٤٤ درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى ٣٣ درجة مئوية كحد أدنى. وستشهد أبوظبي درجات حرارة تتراوح بين ٣٥ درجة مئوية كحد أدنى و٤٥ درجة مئوية كحد أقصى.