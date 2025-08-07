أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات وحرارة تصل إلى 44 درجة مئوية

وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.