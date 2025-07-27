أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات وأجواء رطبة

ستتحول الرياح من خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي. قد تنشط أحيانًا، خاصةً قرب السحب، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال، مما قد يعيق الرؤية الأفقية. ستتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كم/ساعة، مع هبات رياح نشطة قد تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة.