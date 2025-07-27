الإمارات

أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات وأجواء رطبة

تتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، مع هبات رياح تزداد سرعتها لتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة.
أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات وأجواء رطبة
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بعد هطول أمطار غزيرة جلبت راحة ترحيبية من الحرارة الشديدة في أجزاء من الإمارات العربية المتحدة يوم السبت (26 يوليو)، يمكن للسكان أن يتوقعوا جولة أخرى من الأمطار يوم الأحد (27 يوليو)، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

يكون الطقس عموما صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تشكل السحب الركامية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية مصحوبة بسقوط الأمطار.

سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الإثنين في بعض المناطق الغربية.

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ستتحول الرياح من خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي. قد تنشط أحيانًا، خاصةً قرب السحب، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال، مما قد يعيق الرؤية الأفقية. ستتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كم/ساعة، مع هبات رياح نشطة قد تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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