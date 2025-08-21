أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات اليوم

يتوقع سكان بعض مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار يوم الخميس 21 أغسطس، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية. ومن المتوقع هطول زخات مطرية نتيجةً لتشكل بعض السحب الحملية شرقًا وجنوبًا.
وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية والزلازل قد قالت في وقت سابق إن دولة الإمارات ستشهد عواصف رعدية وأمطار في بعض المناطق خلال اليومين المقبلين.
ويأتي ذلك نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منطقة التقارب المدارية (ITCZ) وتحركها من الجنوب باتجاه البلاد، مع تقدم أنظمة الضغط المنخفض السطحية والعليا من الجنوب.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مع ظهور السحب المثيرة للغبار والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.
ستشهد الدولة أدنى درجة حرارة عند ٢٤ درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة. وستتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين ٣٣ و٤١ درجة مئوية. أما في دبي، فستتراوح درجات الحرارة العظمى بين ٤٢ و٣٣ درجة مئوية. وستصل درجات الحرارة العظمى في الشارقة إلى ٤٣ درجة مئوية وتنخفض إلى ٣٣ درجة مئوية.