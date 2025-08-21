أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات اليوم

ستشهد الدولة أدنى درجة حرارة عند ٢٤ درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة. وستتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين ٣٣ و٤١ درجة مئوية. أما في دبي، فستتراوح درجات الحرارة العظمى بين ٤٢ و٣٣ درجة مئوية. وستصل درجات الحرارة العظمى في الشارقة إلى ٤٣ درجة مئوية وتنخفض إلى ٣٣ درجة مئوية.