أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات اليوم

من المتوقع تشكل بعض السحب الحملية شرقًا وجنوبًا بعد الظهر. يوم الخميس، هطلت أمطار في بعض المناطق، مما أتاح للسكان فرصةً للراحة من حرارة الشمس. وشهدت أبوظبي والعين بعد ظهر الخميس هطول زخات مطرية، تحولت إلى بَرَد في وقت لاحق. كما صدر تنبيه باللون الأصفر لسقوط أمطار في بعض مناطق الدولة.