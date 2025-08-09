أمطار متوقعة على مناطق بالإمارات اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل هطول أمطار على بعض مناطق الدولة يوم السبت 9 أغسطس. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 48 درجة مئوية اليوم في المناطق الداخلية من الدولة، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 15% و70%.
في دبي، ستصل درجة الحرارة العظمى إلى ٤٤ درجة مئوية والصغرى إلى ٣٤ درجة مئوية. وستتراوح درجات الحرارة في أبوظبي بين ٣٥ و٤٥ درجة مئوية، بينما ستتراوح في الشارقة بين ٣٢ و٤٣ درجة مئوية.
من المتوقع تشكل بعض السحب الحملية شرقًا وجنوبًا بعد الظهر. يوم الخميس، هطلت أمطار في بعض المناطق، مما أتاح للسكان فرصةً للراحة من حرارة الشمس. وشهدت أبوظبي والعين بعد ظهر الخميس هطول زخات مطرية، تحولت إلى بَرَد في وقت لاحق. كما صدر تنبيه باللون الأصفر لسقوط أمطار في بعض مناطق الدولة.
يوم السبت، تكون السماء صافية إلى غائمة جزئيًا بشكل عام. تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال النهار، مثيرة للغبار، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.