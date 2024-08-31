أمطار متوقعة على بعض مناطق الإمارات اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار على المناطق الشرقية والجنوبية، بعد ظهر اليوم السبت.
كما أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرا للسائقين بشأن ضعف الرؤية بسبب تشكل الضباب صباح السبت. وأرسلت إدارة الأرصاد الجوية تنبيها أحمراً، لإخطار السكان بتدهور الرؤية الأفقية، والتي قد تنخفض أكثر في بعض الأحيان حتى الساعة 8.30 صباح اليوم.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الضباب في الصباح، وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية أمس تنبيهًا باللون الأحمر بسبب ضعف الرؤية بسبب الضباب.
دعت شرطة أبوظبي، في منشور على موقع "إكس" اليوم، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية أثناء الضباب، وحثت السائقين على الالتزام بالسرعات المتغيرة المعروضة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل، سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، من تشكل عاصفة مدارية شمال شرق بحر العرب، والتي ستؤثر بشكل غير مباشر على الدولة.
وفي حين أنه من المتوقع هطول الأمطار في بعض المناطق اليوم، فمن المتوقع أن يكون الطقس صافياً إلى غائم جزئياً في بعض الأحيان.
ورغم هطول الأمطار في بعض المناطق، إلا أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب فوق بعض المناطق الساحلية الغربية والداخلية.
ومن المتوقع أن تهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.