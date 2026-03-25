أمطار متوقعة على الإمارات يوم الخميس واستمرار التقلبات الجوية حتى الجمعة

يستعد سكان دولة الإمارات لاستقبال المزيد من الأمطار يوم الخميس 26 مارس، حيث تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي حتى يوم الجمعة. ووفقاً للأرصاد، سيكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم، مع تشكل سحب ركامية تؤدي لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة.
تنبأت التقارير بهبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً لتصبح قوية مع تكون السحب، مما يتسبب في إثارة الغبار والأتربة.
ومن المحتمل أن يشهد السكان انخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية، مع سرعة رياح تتراوح بين 15-30 كم/ساعة، وقد تصل ذروتها إلى 60 كم/ساعة. أما حالة البحر، فستكون خفيفة إلى متوسطة الموج، وتضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان بالتزامن مع وجود السحب.
أما درجات الحرارة، فمن المرجح أن تنخفض إلى 13 درجة مئوية في بعض المناطق، بينما تلامس سقف 32 درجة مئوية في أجزاء أخرى من البلاد. وفي المدن الكبرى، ستسجل كل من دبي وأبوظبي والشارقة درجة حرارة عظمى تبلغ 32 مئوية، بينما تبلغ الصغرى 21 و22 و21 درجة مئوية على التوالي.