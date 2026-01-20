أمطار متوقعة اليوم وحرارة تنخفض إلى 15 درجة مئوية

يمكن لسكان الإمارات توقع أمطار خفيفة صباح الثلاثاء (20 يناير)، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأشار قسم الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً باتجاه المناطق الغربية.
ستكون الظروف مريحة في جميع أنحاء البلاد، مع درجات حرارة لا تتجاوز 26 درجة مئوية على مستوى الدولة. في أبوظبي ودبي، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية و16 درجة مئوية على التوالي، وتصل إلى 25 درجة مئوية لكلتا المدينتين.
على الرغم من هذا الطقس المريح، سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف فوق بعض المناطق الداخلية.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، وتنشط تدريجياً فوق البحر بحلول المساء. سيكون البحر معتدلاً، ويصبح مضطرباً تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وبحر عمان.