أمطار متوقعة اليوم وحرارة تنخفض إلى 15 درجة مئوية

ستكون الظروف مريحة في جميع أنحاء البلاد، مع درجات حرارة لا تتجاوز 26 درجة مئوية على مستوى الدولة. في أبوظبي ودبي، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية و16 درجة مئوية على التوالي، وتصل إلى 25 درجة مئوية لكلتا المدينتين.