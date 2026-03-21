أمطار متوقعة اليوم وحرارة تصل إلى 32 درجة بأبوظبي

بعض مناطق الامارات قد تشهد رعداً وبرقاً، مع فرصة لتساقط البرد في مواقع محدودة الأسبوع المقبل
يمكن لسكان الإمارات توقع بعض الأمطار يوم السبت (21 مارس)، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد (NCM).

أشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الأحوال الجوية ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة، تتخللها بعض السحب الركامية، وهناك فرصة لهطول الأمطار على مناطق متفرقة.

ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً وتتسبب في إثارة الغبار والرمال، مما يقلل من الرؤية الأفقية. ستكون الرياح لطيفة، مع هبات تتراوح سرعتها بين 10-25 كم/ساعة، وقد تزداد لتصل إلى 40 كم/ساعة.

بينما يُتوقع هطول الأمطار، ستشهد أبوظبي درجات حرارة قد تصل إلى 32 درجة مئوية وصغرى 23 درجة مئوية، بينما يمكن أن تشهد دبي درجات حرارة قصوى تبلغ 31 درجة مئوية وصغرى 24 درجة مئوية.

سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط، ويصبح مضطرباً أحياناً مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

قال المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق إن بعض المناطق قد تشهد رعداً وبرقاً، مع فرصة لتساقط البرد في مواقع محدودة.

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) يوم الخميس إنها تتخذ تدابير استباقية للاستعداد للطقس غير المستقر وتقييم الوضع. وقالت الهيئة إنها ستعمل مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وشركاء رئيسيين آخرين خلال هذا الوقت لمراقبة التطورات والحفاظ على خطط مجتمع الأعمال.

