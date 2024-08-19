أمطار متوقعة اليوم وتنبيه برتقالي بسبب الغبار والرياح
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون البرتقالي يوم الاثنين 19 أغسطس، مع استمرار الظروف المتربة والرياح. وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهًا برتقالياً للرياح الجديدة التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة مما يتسبب في إثارة الغبار والرمال.
وحذرمن انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر أحياناً على المناطق الداخلية، وذلك حتى الساعة 11 من صباح اليوم.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً باللون الأصفر لرياح نشطة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة وبحر هائج في بحر عمان والخليج العربي حيث يصل ارتفاع الموج إلى ستة أقدام حتى الساعة 1 ظهراً اليوم.
كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية يوم الأحد أيضاً تنبيهاً باللون الأصفر للرياح القوية التي تصل أحياناً إلى 50 كيلومتراً في الساعة مما يتسبب في إثارة الغبار والرمال.
ويتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا وقد يتحول إلى غائم كليا في بعض الأحيان على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، وقد تهطل الأمطار على الساحل الشرقي بسبب ظهور السحب المنخفضة.
وتسجل درجات الحرارة في أبوظبي ودبي 43 درجة مئوية و41 درجة مئوية على التوالي، في حين قد تنخفض إلى درجتين مئويتين في الجبال.
ومن المتوقع أن تهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج يتحول إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.