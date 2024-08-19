أمطار متوقعة اليوم وتنبيه برتقالي بسبب الغبار والرياح

ويتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا وقد يتحول إلى غائم كليا في بعض الأحيان على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، وقد تهطل الأمطار على الساحل الشرقي بسبب ظهور السحب المنخفضة.