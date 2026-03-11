أمطار متوقعة اليوم والحرارة تنخفض إلى 13 درجة مئوية في مناطق بالإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).
هناك فرصة لهطول الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية. سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في أبوظبي، و29 درجة مئوية في دبي، و28 درجة مئوية في الشارقة. ستشهد الإمارات درجات حرارة دنيا تبلغ 20 درجة مئوية، و21 درجة مئوية، و20 درجة مئوية على التوالي. ستصل درجات الحرارة الإجمالية في البلاد إلى 13 درجة مئوية كحد أدنى في المناطق الجبلية وترتفع إلى 33 درجة مئوية كحد أقصى في المناطق الداخلية.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة. سيكون البحر معتدلاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى معتدل، وقد يكون مضطرباً أحياناً صباحاً في بحر عمان.
أصدرت الأرصاد الجوية تحذيراً أصفر بشأن اضطراب البحر، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف حتى الساعة 12 ظهراً اليوم.
NCM/x