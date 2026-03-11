أمطار متوقعة اليوم والحرارة تنخفض إلى 13 درجة مئوية في مناطق بالإمارات

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في أبوظبي، و29 درجة مئوية في دبي، و28 درجة مئوية في الشارقة. ستشهد الإمارات درجات حرارة دنيا تبلغ 20 درجة مئوية، و21 درجة مئوية، و20 درجة مئوية على التوالي. ستصل درجات الحرارة الإجمالية في البلاد إلى 13 درجة مئوية كحد أدنى في المناطق الجبلية وترتفع إلى 33 درجة مئوية كحد أقصى في المناطق الداخلية.