أمطار متوقعة اليوم في مناطق بالإمارات

أصدرت الهيئة أيضًا تنبيهات حمراء وصفراء. وذكرت في تحذير: "احتمال تشكل الضباب مع انخفاض في الرؤية الأفقية، وقد ينخفض أكثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والداخلية من الساعة 1:30 صباحًا حتى 8:30 صباحًا يوم الخميس".