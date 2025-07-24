أمطار متوقعة اليوم في مناطق بالإمارات

بعد فترة من الطقس الصيفي غير المستقر في الأيام الأخيرة، يمكن للسكان أن يتوقعوا هطول الأمطار في بعض أجزاء من البلاد يوم الخميس 24 يوليو، وفقًا لتوقعات إدارة الأرصاد الجوية.
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في نشرته إن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تكون مصحوبة بأمطار.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب غربا.
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار، سرعتها 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.
أصدرت الهيئة أيضًا تنبيهات حمراء وصفراء. وذكرت في تحذير: "احتمال تشكل الضباب مع انخفاض في الرؤية الأفقية، وقد ينخفض أكثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والداخلية من الساعة 1:30 صباحًا حتى 8:30 صباحًا يوم الخميس".
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ٤٨ درجة مئوية في سويحان. وفي أبوظبي، ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين ٤٣ درجة مئوية والصغرى بين ٣١ درجة مئوية، بينما ستتراوح في دبي بين ٤٢ درجة مئوية والصغرى بين ٣٢ درجة مئوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى في الشارقة بين 42 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية.
وفي 23 يوليو/تموز، قال خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تشهد الإمارات انخفاضاً في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، بمعدل أربع إلى خمس درجات قبل أن ترتفع مجدداً.
وقال الخبير المخضرم في الأرصاد الجوية إن النشاط الجوي الأخير مرتبط بمجموعة من الأنظمة الجوية، بما في ذلك نظام الضغط المنخفض القادم من الشرق، والهواء المحمل بالرطوبة من بحر العرب، وتحول منطقة التقارب المدارية (ITCZ) شمالاً.